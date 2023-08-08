Durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobilin durakta yolcu alan minibüse çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Doğukent Mahallesinde öğle saatlerinde A.K.nin kontrolünü yitirdiği otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı.
Kazada, otomobil hurdaya döndü, sürücü A.K. ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan A.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. (DHA)