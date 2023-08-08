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Durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin durakta yolcu alan minibüse çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Durakta yolcu alan minibüse çarptı: 7 yaralı

Doğukent Mahallesinde öğle saatlerinde  A.K.nin kontrolünü yitirdiği otomobil, durakta yolcu alan minibüse çarptı.

Kazada, otomobil hurdaya döndü, sürücü A.K. ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan A.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. (DHA)

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