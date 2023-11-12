Durdurulan araçtan çıkanlar şaşırttı

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan bir uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, B.Ş.'ye ait araçta sahte polis kimlikleri, sahte muhabir kartı ve bir el telsizi bulundu.

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Samsun’da Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği şok uygulama sırasında B.Ş. (39) tarafından kullanılan aracı durdurdu. Yapılan arama sonucunda, 3 sahte polis kimliği, sahte basın kartları, 1 polis telsizi, sahte muhabir kartı ve Polis Emeklileri Derneği tanıtım kartı ele geçirildi.

B.Ş.’nin daha önceki suç kayıtları arasında özel belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, dolandırıcılık, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma gibi 9 farklı olay bulunuyor.Son olayda B.Ş.’ye özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma ve özel belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı. (DHA)

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