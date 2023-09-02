Elazığ’da bir yaralı, ambulansta müdahale sırasında öldürülmüştü: 2 tutuklama

Elazığ'da, silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Kaya'yı (57) sağlık görevlilerinin ambulansta müdahalesi sırasında ateş ederek öldüren Mustafa Eren Şimşek (28) ile kavgaya karışan basası Osman Şimşek (60) tutuklandı.

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Elazığ Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta dün iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cumhur Kaya (26) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yerde olan Hüseyin Kaya’yı alıp taşıdıkları ambulansta müdahale ederken, karşı taraftan Mustafa Eren Şimşek, tabancayla yaralıya ateş etti. Ambulanstaki Hüseyin Kaya da yaşamını yitirirken, diğer yaralı ise başka bir ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan baba Osman Şimşek ile oğlu Mustafa Eren Şimşek, Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)