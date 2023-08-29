Erzincan’da sel: Dereler taştı, köprüler yıkıldı
Erzincan'da bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Merkeze bağlı köylerde su taşkınları yaşanırken, Üzümlü ilçesinde su kanalında taşkın meydana geldi. Vatandaşlar, kendilerini sel sularından son anda kurtardı.
Yağış nedeniyle Erzincan merkeze bağlı Günebakan ve Başpınar köyleri ile Üzümlü ilçesinde su kanalında taşkın yaşandı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri sel suları nedeniyle çamurdan kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
Erzurum-Erzincan karayolunun üzerinde bulunan Üzümlü ilçesinde yaşanan sel, yol ve köprüleri yıktı.
İlçe merkezinin içerisinden geçen dereden gelen sel taşkına neden oldu. O anlarda vatandaşların yaşadığı panik cep telefonları ile görüntülendi.
Dere yatağına yakın evlerde zarara yol açan selde herhangi can kaybının yaşanmadığı bildirildi.