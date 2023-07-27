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Erzurum’da faytoncular gece yarısı eylem yaptı

Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese ile Havuzbaşı Atatürk Anıtı arasında nostaljik tur düzenleyen faytoncular, Emniyet Müdürlüğü'nün vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 'trafiği tehlikeye soktukları', 'ses ve görüntü kirliliği oluşturdukları' gerekçesi ile yasaklama kararı almasını protesto etti. Caddeyi trafiğe kapatan faytonculara polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Orhan BOZKURT
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Erzurum’da faytoncular gece yarısı eylem yaptı

Erzurum’da tarihi Çifte Minareli Medrese ile Havuzbaşı Atatürk Anıtı arasında nostaljik turlar düzenleyen atlı faytoncular gece saatlerinde eylem yaptı. Kentin en işlek caddesini atlı faytonları ile Yakutiye Medresesi önünde trafiğe kapatan faytonculara polis müdahale etti.

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen, ‘trafiği tehlikeye soktukları’, ‘ses ve görüntü kirliliği oluşturdukları’ gerekçesi ile kentte nostaljik tur düzenleyen atlı faytonları yasaklama kararı aldı.

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YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Yasak kararını protesto eden faytoncular ise gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi’ni trafiğe kapattı. Dakikalarca trafiğe kapatılan caddede faytonculara trafik ekipleri müdahale etti.

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Emniyet güçleri tarafından gündüz uyarılan faytoncular atları ile yolu kapatarak belediye başkanı ve yetkililer ile görüşmek istediler. Amaçlarına ulaşmayan faytoncular polisin ikazlarına rağmen dağılmadılar.

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Bu arada bazı fayton sahiplerinin üzerlerine benzin döküp kendilerini yakmak ve bıçak çekerek küfür etmeleri üzerine polis havaya ateş açarak açarak müdahale etti.

Olay yerine gelen ekipler, faytoncuları gözaltına alması üzerine cadde yenden trafiğe açıldı.

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