Esenyurt’ta kız kaçırma kavgası: 1’i ağır 4 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında sabah saatlerinde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kavga çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul Esenyurt’ta Mehter Çeşme Mahallesi Ufuk Caddesi’nde sabah saat 05.15’te, iddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, pastanede bir araya geldi.

Aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Pastanede başlayan kavga dışarı taştı. Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı.

Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geçerken, kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve R.A. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan R.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen M.G.Ç., S.S. ve P.S. isimli 3 şüpheli olay yerinde yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların bir pastanede otururken kavga etmeye başladıkları daha sonra da kavganın dışarı taştığı anlar yer aldı. DHA