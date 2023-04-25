Eski çalışanın akılalmaz intikamı

Sivas'ta işten çıkarılmasına öfkelenen Hasan Şahin, hac malzemeleri satan eski iş yerine girerek, elbiselere çamaşır suyu, esanslara ise motor yağı döktü. Kameralara yakalanan eski çalışan, 2 farklı suçtan hapis ve para cezasına çarptırıldı.

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Eskikale Mahallesi Ulu Camii Sokak’ta hac malzemeleri satışı yapan Volkan Yıldız, 10 Haziran 2021 günü iş yerinde çalışırken elbiselerde leke olduğunu fark etti. Elbiselere çamaşır suyu döküldüğünü anlayan Yıldız, güvenlik kamerasını kontrol etti.

Dükkana gece saatlerinde birinin anahtar ile girdiğini gören Yıldız, polise haber verdi. Şüphelinin eski çalışan Hasan Şahin, olduğu tespit edildi. Yıldız’ın suç duyurusunun ardından Hasan Şahin hakkında Sivas 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Dükkana girip, elbiselere çamaşır suyu, esanslara ise motor yağı döken Şahin, yargılama sonunda suçlu bulundu. 2 yıl sonra karara bağlanan davada; Şahin, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, 6 bin lira para cezasına çevrildi. Ayrıca ‘mala zarar verme’ suçundan da 2 bin lira para cezası verildi.

“BANA YAPILMIŞ BİR KOMPLO”

Mahkemede savunma yapan Hasan Şahin, suçu kabul etmediğini belirterek, “Görüntülerdeki ben değilim. Bu benim ticaretten çekilmem için yapılan bir komplodur. İş yerinin anahtarları bende mevcuttu. Ancak bu anahtarları teslim ettim. Hatta bu konuda ses kaydı vardır. İşten çıkarıldığım günün ertesi günü bu anahtarları teslim ettim. Atılı suçları işlemedim” dedi.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Dükkan sahibi Volkan Yıldız ise karara sevindiğini belirterek şunları söyledi;

“Pandemi sürecinde dükkanımıza girmişti. Tabii o zaman kamera görüntülerini almıştık ve şikayetçi olmuştuk. 2 yılın sonunda artık bir karar çıktı. Karar da bizim lehimize geldi. Bu işi yapanın eski elemanımız olduğu ortaya çıktı. Adalet yerini buldu.

Kendisine hapis cezası verildi. Ceza da maddi bir cezaya döndü. İnşallah bundan sonraki süreçte de maddi, manevi tazminat davamızı açacağız. Kendisi suçu kabul etmiyordu, ‘ben yapmadım’ diyordu.

Biz de adalete güvendik. Elimizdeki bütün delilleri ortaya sunduk. Haklının biz olduğu ortaya çıktı. Kayıtları ilk başta izlediğimizde onun olduğunu tespit ettik. Esanslarımıza motor yağı dökmüştü. Elbiselerimizin üzerine çamaşır suyu dökmüştü.” (DHA)

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