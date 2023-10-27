Evinde bıçaklanarak öldürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen 27 yaşındaki gencin şüphelisi gözaltına alındı.
Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’nde yayladan dönen anne ve baba, oğulları Tufan Alişan’ı hareketsiz yatarken buldu.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, gencin bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, yaptığı araştırmada olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. (AA)