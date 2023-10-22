Gemi kaptanı ormanda ölü bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadası Kirazlı Manastırı yakınlarındaki bir ormanda, gemi kaptanı Celal Yıldız'ın (43) ölü bulunduğu bildirildi.

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Balıkesir’de gerçekleşen olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Ormanda dolaşanlar, yerde hareketsiz yatan bir erkek şahsın olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından ölen kişinin Celal Yıldız olduğu belirlendi. Yıldız’ın, Avşa Adası’nda yaşadığı ve ‘Yıldız 5’ isimli bir geminin kaptanı olduğu tespit edildi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)