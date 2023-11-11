Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal
BUDO'nun ardından Çanakkale'de de deniz ulaşımı aksadı. Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal oldu.
Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege’deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan firma, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan seferler yapılmayacak. (DHA)