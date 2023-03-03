‘Hangi cezaevlerinde, kaç kişi firar etti?’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından kamuoyuna yansıyan firar haberlerini gündeme getirerek, Adalet Bakanı Bozdağ'a "Bugün itibariyle deprem sonrası firar eden mahpus sayısı kaçtır?’ diye sordu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meclis’e sunduğu önergede, deprem nedeniyle cezaevlerinde yıkım olup olmadığını ve hasar tespit çalışmalarını da soran Yeneroğlu, deprem nedeniyle hayatını kaybeden mahkûm sayısı ve deprem sonrasında mahpusların aileleriyle haberleşmeleri için gerekli iletişim hakkı sağlanıp sağlanmadığı konularına değindi.

Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

– Deprem bölgesinde bulunan cezaevlerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış mıdır? Cezaevlerinde deprem nedeniyle yıkım gerçekleşmiş midir?

– Deprem nedeniyle cezaevlerinde hayatını kaybeden mahkûm veya tutuklu var mıdır?

– Deprem bölgesinde bulunan cezaevlerinin hangilerinde firar ve kalkışma olayı yaşanmıştır?

– Bugün itibari ile deprem sonrasında firar eden mahpus sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi cezaevinden firar etmiştir? Kaç firari yakalanmıştır?

– Firara teşebbüsü engellemek veya kalkışmayı bastırmak için yapılan müdahalede yaralanan veya hayatını kaybeden mahpus ya da infaz koruma memuru var mıdır?

– Firar eden tutuklu ve hükümlülerin isimleri ve eşkalleri tespit edilip kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?

– Cezaevinde bulunan ve deprem sonrasında ailesinden haber almaya çalışan mahpuslar için gerekli iletişim hakkı sağlanmış mıdır?

İlginizi Çekebilir Depremlerden sonra cezaevinden firar eden 80 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir Depremde cezaevinden firar edenlerden 40’ı yakalandı