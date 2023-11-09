İneğe içki içirip video çeken 4 şüpheliye para cezası

Sakarya'da ineğe içki içirip, bu anları kaydı altına alan 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

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Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi’nde, hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Akyazı Kaymakamlığı tarafından da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi. (DHA)