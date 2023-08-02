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İnşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, inşaat işçisi Duran Karabuğa (59), asansör boşluğunda ölü bulundu.

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İnşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi’ndeki belediye hamamı inşaatında meydana geldi. İddiaya göre; işçi Duran Karabuğa, inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Cenaze Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, düştüğü tahmin edilen işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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