İstanbul’da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı

Fatih'te 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki bir başka ahşap binaya sıçradı.

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Yangın, saat 00.00 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Işın Sokakta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı.

Metruk olduğu öğrenilen ahşap binada bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler, binanın bitişindeki başka bir ahşap binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına üç farklı noktadan müdahale etti.



Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, her iki ahşap binada da hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)