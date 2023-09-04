İzmir’de bir kişi, husumetlisi tarafından başından vuruldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Y.A., husumetlisi olduğu öğrenilen K.G. tarafından sokak ortasında başından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Y.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli K.G. polis ekiplerince yakalandı.

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İzmir’in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi’nde saat 18.10 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Y.A. ile husumetlisi K.G., sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Gerginlik yükselirken K.G., yanında bulunan tabancayla Y.A.’ya ateş açtı. Başından vurulan Y.A., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Y.A., ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralının ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)