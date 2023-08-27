Abone Ol

İzmir’de düşen yıldırım ormanı yaktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saat 10 dakikada kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 14:15 - 27 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de düşen yıldırım ormanı yaktı

Kemalpaşa Cumalı Mahallesi’ndeki ormanda 07.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait olan 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapılırken, yangın saat 08.17’de kontrol altına alındı.

Öte yandan gece boyunca yıldırım düşmesi sonucu 7 orman yangınının çıktığı, ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevlerin büyümeden söndürüldüğü belirtildi. (DHA)

Maltepe'deki orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördüİlginizi ÇekebilirMaltepe'deki orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü
X Reklam