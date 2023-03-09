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Kafes yırtıldı, binlerce somon sahili doldurdu

Trabzon'da, kültür balığı üretilen çiftlikteki kafesin yırtılması sonucu balıklar, Sürmene sahiline yöneldi. Çevredekiler ise çok sayıda somon yakaladı.

Yayınlanma: 10:46 - 09 Mart 2023 Güncellenme:
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Trabzon’da, kültür balığı üretilen çiftlikteki kafesin yırtılması sonucu balıklar, Sürmene sahiline yöneldi. Çevredekiler ise çok sayıda somon yakaladı.

Arsin ilçesinde, denizde şirket tarafından üretilen kültür balıklarının yer aldığı kafeslerden biri, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, çoğu da bitişik ilçe Sürmene’de sahile yöneldi. Çevredekiler ve amatör balıkçılar ise sahilde çok sayıda somon balığı yakaladı.  (DHA)

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