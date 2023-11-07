Kaldırımda yeni dönem: Genişliği en az 2.25 metre olacak

Yaya yolları ve kaldırımların tasarım kurallarına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Buna göre kaldırımların yüksekliği 15 santimetreyi aşmayacak, genişliği en az 2 metre 25 santimetre olacak.

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Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, cadde ve sokaklar ile millet bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanlarındaki yürüyüş yollarının projelendirme ve yapımına ilişkin kuralları belirledi. Bu kapsamda hazırlanan “Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

KALDIRIMA ARAÇ ENGELİ

Yürüyüş alanları üzerinde en az 2 metre 20 santimetre yüksekliğine kadar hiçbir şekilde engel bulunmayacak. Bu yüksekliğin altında kalan yaya geçidi ve merdiven altları uygun yöntemlerle kapatılacak. Yayaların en büyük sorunlarından olan yaya hareket alanları üzerine taşıtların park etmesinin önlenmesi için ilgili idarece koruyucu engeller konulacak.

Kaldırımların fiziksel özelliklerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, kaldırımların yüksekliği hiçbir yerde 15 santimetreyi aşmayacak. Kaldırım genişlikleri bölgenin kullanım amacı ve imar planındaki yol genişliği dikkate alınarak belirlenecek.

‘YAYA EMNİYET ŞERİDİ’

Kaldırımlar, taşıt yolu ile yaya hareket alanını ayıran “yaya emniyet şeridi”, yayaların kesintisiz, güvenli ulaşımını sağlayacak düşeyde ve yatayda engel bulunmayan “kaldırım net yürüme alanı” ve mülkiyetlerin kaldırımlara bağlantısını sağlayan “mülkiyet etki şeridi” olarak 3 ayrı bölüm şeklinde değerlendirilecek.

Yaya emniyet şeridinde bitkilendirme yapılabilecek, çöp kutusu, elektrik direği, levha, pano gibi kentsel donatı elemanları bu şeride yerleştirilecek.

En dar sokakta dahi asgari net yürüme alanı genişliği 1,5 metreden az olmayacak, toplam kaldırım genişliği ise en az 2 metre 25 santimetre olarak uygulanacak. Millet bahçesi, park ve rekreasyon alanlarındaki tali yürüyüş yolları 1 metre 20 santimetreden daha az genişlikte yapılamayacak.

YENİ YAPILACAK YOLLARI KAPSIYOR

Yaya hareket alanlarında engelli erişimini kolaylaştırıcı kaldırım rampaları ve hissedilebilir yüzey uygulamaları yaygınlaştırılacak, yardımcı sinyal donanımları kullanılacak. Yönetmelik, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren imar planı bulunan yerlerde yeni yapılacak veya yenilenecek kaldırım ve yürüyüş yollarında uygulanacak. (AA)