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Kamyonla minibüs çarpıştı: Tarlaya savruldular

Adana'da kamyonla, yolcu minibüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 15:07 - 27 Nisan 2023 Güncellenme:
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Kaza, saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. Karataş Bulvarı’na ara sokaktan çıkmaya hazırlanan Cengiz Güler yönetimindeki 01 ADV 369 plakalı kamyon ile bulvardan seyir halinde olan Sedat Kanat’ın idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, takla atıp tarlaya savruldu. Kazada sürücü Kanat ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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