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Karabük’te bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Karabük’te bir kişi, polis tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

Yayınlanma: 07:13 - 06 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Park halinde bir motosiklet, Karabük Kapulu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda polis ekiplerinin başka bir ihbara yanıt olarak gönderilmesi sonucunda keşfedildi…

Çevrede araştırma yapan ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı.

Yapılan incelemede, Cihan Cebeci (35) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü anlaşıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Cebeci’nin cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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