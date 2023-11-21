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Karlar içinde mahsur kalan 8 araç kurtarıldı

Kasım ayında kara kışla mücadele sürüyor, Siirt-Pervari yolunda yaşanan kar yağışında mahsur kalan 8 araç kurtarıldı.

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Siirt-Pervari kara yolunda meydana gelen kar yağışı, 11 köye ulaşımı sağlayan Geçittepe grup köy yolunun kapanmasına neden oldu. Yoğun kar altında mahsur kalan 1’i yolcu minibüsü olmak üzere toplam 8 araç, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek sürücülere zincirsiz trafiğe çıkmama uyarısında bulundu. (DHA)

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