Karlar içinde mahsur kalan 8 araç kurtarıldı
Kasım ayında kara kışla mücadele sürüyor, Siirt-Pervari yolunda yaşanan kar yağışında mahsur kalan 8 araç kurtarıldı.
Siirt-Pervari kara yolunda meydana gelen kar yağışı, 11 köye ulaşımı sağlayan Geçittepe grup köy yolunun kapanmasına neden oldu. Yoğun kar altında mahsur kalan 1’i yolcu minibüsü olmak üzere toplam 8 araç, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek sürücülere zincirsiz trafiğe çıkmama uyarısında bulundu. (DHA)