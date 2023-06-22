Kavga ettiği kişinin evini pompalı tüfekle bastı
Denizli’de tartıştığı kişinin evini pompalı tüfekle basan ve havaya ateş açan şüpheli, polis tarafından güçlükle ikna edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Pelitlibağ Mahallesi'nde vatandaşların bir kişinin elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş ettiği şeklindeki ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı, caddenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı.
KAVGA ETTİĞİ KİŞİLERİN EVİNİ BASTI
Şüphelinin Nuri T. olduğu, kısa süre önce kavga ettiği kişilerin evlerinin önüne gelip kapıyı açmalarını istediği, kapı açılmayınca da havaya ateş açtığı ortaya çıktı.
Olaya müdahale eden polis, saldırgandan tüfeği bırakmasını istedi. Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın ve polis memurları çelik yelek giyerek şüpheliye yaklaştı.
Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabaları sonuç verdi Nuri T. tüfeği bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.