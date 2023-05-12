Kayınpederini öldüren damadın cezası belli oldu

Şişli'de aracıyla çarptıktan sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ersin Sertçelik, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Şişli Belediyesi’nde şoförlük yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin Sertçelik, kendisi gibi şoförlük yapan akrabası ve kayınpederi Mahir Sertçelik’i 23 Haziran 2022’de araçla çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Sanık damadın, husumet yaşadığı kayınpederiyle aralarındaki hakaret davası sonrasında, işyeri önüne giderek 26 dakika beklediği daha sonra da cinayeti gerçekleştirdiği belirlendi. Ersin Sertçelik hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklanarak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle dava açıldı.

ÖLENE KADAR HAPİSTE KALMASINI İSTEDİLER

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Sertçelik ve ölen Mahir Sertçelik’in eşi Elmas Sertçelik ve kızı Meral Sertçelik ile taraf avukatları da katıldı. Şikayetçiler, sanık Sertçelik’in ölene kadar hapiste kalmasını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediler.

Sanık Ersin Sertçelik ise savunmasında, “Bu işte tasarlama yok, yalan beyanda bulunuyorlar. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ersin Sertçeliki Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.(DHA)

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