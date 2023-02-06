Kızılay: Kan bağışı günlere yayılmalı

Türk Kızılay tarafından, "Kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz" açıklaması yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından Kızılay, yeni bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada kan bağışı için teşekkür edilerek, “Değerli vatandaşlarımız; kan uzun süre saklanamayan miadlı bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz” denildi.

Açıklamada, kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret edilerek, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altı çizildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir CHP'li vekilden çağrı: Uzman madenciler deprem bölgelerine taşınsın