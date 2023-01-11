Komşusunun öldürdüğü Nazan, eşini arayarak yardım istemiş

Kayseri'de bina kapısının kırılması nedeniyle husumetli olduğu yöneticinin eşi, karşı komşusu Nazan Çatbaşı (39) bıçaklayarak öldüren Mustafa Kayaıran (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Nazan Çatbaş'ın şikayetçi eşi Mehmet Çatbaş'ın, "Nazan beni arayarak, karşı komşunun oğlu beni bıçakladı. Çok kötüyüm. Acil yetiş dedi" şeklindeki ifadesine yer verildi.

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Olay, geçen yıl 14 Ekim’de Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binada bulunan bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu.

Nazan Çatbaş, asansörden inip binanın önüne çıktığı sırada karşı komşularının oğlu Mustafa Kayaıran ile karşılaştı. 2 çocuk annesi Çatbaş, Kayakıran’ın bıçaklı saldırısına uğradı. Çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Çatbaş, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Kayakıran ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Mustafa Kayakıran hakkında, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA EŞİNİ ARAMIŞ

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, maktul Nazan Çatbaş’ın şikayetçi eşi Mehmet Çatbaş’ın ifadesine de yer verildi. Çatbaş, Nazan beni arayarak, karşı komşunun oğlu beni bıçakladı. Çok kötüyüm. Acil yetiş dedi ifadelerini kullandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Kayakıran ise verdiği ifadede, Bu olayla benim bir alakam yok. Ben bir şey bilmiyorum. Polisler evimize geldi. Neden bizim eve geldiklerini anlamadım. Kıyafetlerimin neden kan olduğunu bilmiyorum. Suçsuzum” dedi.

Mustafa Kayakıran’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)