Kötü koku yayılan evden çıkanlar şaşkına çevirdi
Bursa'da, komşuların ve çevreden geçenlerin kötü kokudan şikayetçi olduğu eve giren belediye ekipleri 3 kamyon çöp çıkardı.
Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Çakmak Sokağı’nda Elif İlkan H.’nin (35) tek başına yaşadığı evden yayılan kötü koku dayanılmaz bir hal alınca komşuları durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi.
Savcılık kararıyla eve giren belediyenin zabıta ve temizlik personeli, içeride plastik, evsel atık, eski eşya ve tekstil atıklarının istiflendiğini belirledi.
Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 3 kamyon atığı evden çıkardı. Daire, temizlik çalışmasının ardından ilaçlandı.