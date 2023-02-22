Kübalı doktorlardan depremzedelere evlerinde tedavi

Küba'dan deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye gelen sağlık profesyonelleri, Elbistan'da gece gündüz depremzedelerin tedavisini yaparken aynı zamanda çevredeki yerleşim alanlarında ve köylerde hasta ziyareti de yapıyor.

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Kübalı sağlık ekibi, depremlerin merkezi Kahramanmaraşta 13 büyük ameliyat dahil Elbistan’daki depremzedelerin tedavilerine devam ediyor. Ekip, kendilerine gelemeyecek durumda olan köylerdeki ve uzak yerleşim yerlerindeki hastaları evlerinde ziyaret ederek tedavi ediyor.

‘KÜBA SİZLERE HAYRAN’

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Pazatesi günü “Kübalı doktorların Türkiye’deki çalışmalarıyla ilgili Sevgili doktorlarımızı kucaklıyoruz. Sizlerle büyük gurur duyuyor ve kardeş Türkiye’de yapmakta olduklarınızı buradan takip etmeyi sürdürüyoruz. Küba sizlere hayran ve sizleri seviyor mesajını paylaştı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ise mesajında Henry Reeve Tugayı mensuplarımızın Türkiye’deki mevcudiyeti, Küba halkının dayanışma duygusunun, bu zor anında kardeş Türk halkının yanında olduğunun ve ona karşı sempatisinin bir ifadesidir” ifadelerini kullandı.

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