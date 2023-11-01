Madde bağımlısı genç evi yakıp kaçtı

Bursa'da yaşanan olayda, iddia edilen madde bağımlısı olan 28 yaşındaki Erkan B., ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Erkan B. ise polis tarafından aranıyor.

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Olay, Osmangazi ilçesinin Esenevler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. En üst katta anne ve babasıyla yaşayan Erkan B., iddia edilen madde bağımlılığı nedeniyle sinir krizi geçirdi.

Evde yalnız olduğu bir anı değerlendiren Erkan B., evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Haber üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Ancak Erkan B. olayın ardından kayıplara karıştı. Polis, Erkan B.’yi bulmak ve olayı aydınlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

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