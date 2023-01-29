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Madende facia: Mühendis feci şekilde can verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında maden mühendisi Yunus Emre Sönmez (29), hayatını kaybetti.

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Madende facia: Mühendis feci şekilde can verdi

Olay, akşam saatlerinde Malkara’nın kırsal İbrice Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait maden ocağında meydana geldi.

Maden mühendisi Yunus Emre Sönmez, kömür bandından çamur toplayan tamburu kürekle temizlemek istediği sırada kömür bandıyla tambur arasına sıkıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sönmez’in sıkıştığı görenlerin ihbarıyla ocağa sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sönmez, Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, maden ocağı personelinin ifadesine başvurdu. Evli ve iki çocuk babası Sönmezin cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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