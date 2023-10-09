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Mardin’de silahlı saldırı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Mardin’de silahlı saldırı

Mardin’de Kabala Mahallesi mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan F.D. (57) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının failinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. (AA)

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