Mardin’de silahlı saldırı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Mardin’de Kabala Mahallesi mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan F.D. (57) ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının failinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. (AA)