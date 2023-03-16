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Meteoroloji’nin uyardığı Antalya’da sağanak yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bugün için "kuvvetli ve şiddetli yağış" uyarısı yaptığı kentlerden Antalya'da, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.

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Meteoroloji’nin uyardığı Antalya’da sağanak yağış başladı

Yağmura trafikte hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar, güç anlar yaşadı. Bazı yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, Isparta ve Burdur’un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü açıklanmıştı.

Yetkililer, şiddetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istemişti. (AA)

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