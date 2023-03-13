Midesi ve bağırsağından 412 gram uyuşturucu çıktı

Kars'ın Selim ilçesinde midesi ve bağırsağından sentetik uyuşturucu çıkan İran uyruklu zanlı ile ona yardım ve yataklık yapan taksi şoförü tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince takibe alınan İran uyruklu O.B. ve beraberindeki 2 kişi, ilçe girişinde ticari takside yakalandı.

Üst aramasında bir şey bulunamayan İran uyruklu zanlı, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgende İranlı şüphelinin midesi ve bağırsağında kapsüller halinde, 65 parçadan oluşan 412 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Taksi şoförü ve diğer şüphelinin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada 15 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 mühimmat ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu O.B. ve taksi şoförü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yurt dışından şüphelilere uyuşturucu temin ettiği öne sürülen bir zanlının da İnterpol tarafından aranmasının sağlanacağı öğrenildi.

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