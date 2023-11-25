Öğretmenler Günü’nde yaşamını yitirdi

Hafif ticari aracın çarptığı müzik öğretmeni öldü

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Ordu’nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı müzik öğretmeni Mustafa Boduç (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 24 Kasım akşam Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisi Ünye Devlet Sahil Yolu’nda meydana geldi. O. D. (24) yönetimindeki 55 KJ 862 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Boduç’a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boduç, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavi altına alınan Boduç, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araç sürücüsü O.D., gözaltına alındı.

Ünye Fen Lisesi’nde görev yapan müzik öğretmeni Boduç’un cenazesinin, memleketi Tokat’ta toprağa verileceği bildirildi. (DHA)