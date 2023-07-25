Ölümlü kira kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, kiracısının yeğeni Halil Akı (27) bıçaklayarak öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Mücahit Kazancı (29) adliyeye sevk edildi. Sokak ortasındaki bıçaklı kavganın hemen sonrasına ait cep telefonu kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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Rize’de gerçekleşen olay, dün akşam Paşakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Mücahit Kazancı, kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak, yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25) ile ev sahibi Kazancı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit Kazancı’nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı.

BOYNUNDAN BIÇAKLANMIŞTI, KURTARILAMADI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Boynundan bıçaklanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Sedat S., yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B.nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mücahit Kazancı adliyeye sevk edilirken, olay sonrasına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntüde; boğazından yaralanıp, yere düşen Halik Aka diğer yaralı 2 arkadaşının müdahalesi, elinde bıçakla sokak ortasında duran şüpheliyi de polislerin yakaladığı anlar yer aldı. (DHA)

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