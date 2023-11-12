Park halindeki cipe çarptılar: 1 ölü

İstanbul Güngören'de meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir cipe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

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İstanbul’da gerçekleşen kaza, Gençosman Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZU 0499 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki 34 LD 4075 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ile park halindeki cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobil, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

‘ARAÇ YANIYORDU’

Kazanın görgü tanığı Rıdvan Elinç, yaşananları şu şekilde anlattı: “Şiddetli bir ses gelince buraya koştuk. Araçlarda yaralılar vardı. Bazı arkadaşlar yaralılara müdahale etti. Öndeki araç yanıyordu, biz de yangın söndürme tüpleri ile gelip söndürdük. Sonrasında zaten 112’yi aradım. Beyaz aracın şoförünün durumu çok ağırdı. Sanırım bacağı dizinden kırılmıştı. Bilinci yerinde değildi, zaten ambulansa alırken kalp masajı yapılıyordu.”

Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı ve polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. (DHA)