Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılacak bazı uçuşlar iptal oldu

İstanbul'da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi düşürüldü. Buna göre yarın yapılması planlanan uçuşlarda yüzde 5, 26 Kasım pazar günü ise saat 15.00'e kadar olan seferlerde yüzde 15 oranında uçuşların iptal edilmesine karar verildi.

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İstanbul Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.)’tan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)’nin kararına göre kapasite düşürüldüğü belirtildi.

HEAŞ’ın açıklamasında “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25.11. 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26.11.2023 tarihinde 14:59’a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi. (DHA)