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Sahte diş hekimlerine suçüstü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sahte diş hekimi olduklarını iddia ederek hastaları tedavi eden 2 kişi, Jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Sahte diş hekimlerine suçüstü

Alaşehir’de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve diş hekimi olmadıkları halde hasta muayenesi yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, diplomasız oldukları belirlenen şahısları dün suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı diş tedavisi ekipmanlarına el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)

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