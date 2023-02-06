Samsun’da deprem paniği: İnsanlar sokağa koştu, trafik kitlendi
Öğlen saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 büyüklüğünde olan deprem Samsun’da da hissedildi. Vatandaşlar sokağa çıktı, trafik tıkandı. Okullarda boşaltıldı.
Öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Samsun'da insanlar panik yaşadı. Evlerde bulunan insanlar dışarıya çıkarak toplanma alanlarına gitti.
Kent merkezinden uzaklaşmak isteyen kişiler ise trafiğin tıkanmasına neden oldu. Okullarda bulunan öğrenciler de evlerine gönderildi.