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Seyir halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı

Iğdır'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Seyir halindeki yolcu minibüsü alev alev yandı

Iğdır’da Evran Paşa Caddesi’nde seyir halindeki 76 AAP 834 plakalı Küllük köyü minibüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, yolcu bulunmayan aracı Leylekler kavşağında emniyet şeridine çekti.

Yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunan sürücü, alevlerin aracı tamamen sarmasına engel olamadı.

MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yoğunlaşan trafik, aracın kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. (AA)

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