110 yıllık Antakya Lisesi, depreme dayanamadı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki 110 yıllık Antakya Lisesinin büyük bir bölümü, depremlerde yıkıldı. Depremde annesini, babasını, dayısını, yengesini ve kayınvalidesini kaybeden 2009 yılı Antakya Lisesi mezunu Cemil Parlak (32), "Annem de bu liseden 1986da mezun olmuş. Anılarımız, yaşantılarımız, her şeyimiz mahvoldu. Okulumu böyle görünce içim yanıyor" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubattaki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Antakya ilçesinde yüzyılı aşkındır ayakta duran binalar da yıkıldı. Bu binalardan biri de Cumhuriyet Caddesindeki 110 yıllık Antakya Lisesi oldu.

Daha önce birçok kez restore edilen, afetin yaşandığı güne kadar eğitimin devam ettiği binanın büyük bir bölümü, depremde yıkıldı. Okulun avlusunda sağlam kalan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün büstü ise görenleri duygulandırdı.

OKULUMUN BÖYLE GÖRÜNCE İÇİM YANIYOR

2005- 2009 yılları arasında Antakya Lisesinde eğitim gördüğünü belirten Cemil Parlak, depremde annesini, babasını, dayısını, yengesini ve kayınvalidesini kaybettiğini söyledi.

Antakya halkı olarak tarif edilemez acılar yaşadıklarını söyleyen Parlak, “Annem de bu liseden 1986da mezun olmuş. Anılarımız, yaşantılarımız, her şeyimiz mahvoldu. Okulumu böyle görünce içim yanıyor. Okul arkadaşlarımdan da ölenler oldu. Müdür yardımcımızı da depremde kaybettik. Acımız büyük” dedi. (DHA)