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Bingöl’de parktaki çocuk oyun grupları ateşe verildi

Bingöl'de parkta bulunan çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

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Bingöl’de parktaki çocuk oyun grupları ateşe verildi

Bingöl’de Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi 8. Sokak’ta bulunan Mevlana Parkı’nda dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk oyun grupları ateşe verildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çocuk oyun grupları kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. (DHA)

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