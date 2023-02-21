Depremlerin vurduğu Hatay’da molozlar toplanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Hatay'da, dün akşam meydana gelen 2 depremde çöken binalardan kalan moloz yığınları, görevlilerce toplanıyor.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik ve 7.4’lük depremlerin ardından Hatay’da dün akşam 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

Afetlerle şehirde binlerce kişi hayatını kaybederken, çok sayıda bina da yıkılarak ya da ağır hasarla kullanılamaz hale geldi.

Kentin farklı bölgelerinde yıkılan veya ağır hasar sonrası yıkım kararı verilen binalardan kalan molozları toplama çalışmaları sürdürülüyor.

Ekipler, sabah saatlerindeki yağmura rağmen kepçe ve kamyonlar ile çalışmalarına devam ediyor. Boş binaların enkazından iş makineleriyle kamyonlara yüklenen molozlar, çeşitli döküm sahalarına götürülerek boşaltılıyor. (DHA)

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