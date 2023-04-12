‘Kadın terzisiyim’ diyordu çete lideri çıktı

Diyarbakır merkezli 5 ilde polis, birçok suçtan cezaevinde bulunan İ.İ.'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kentte fuhşa zorlama, silahlı yağma, cinayet, iş yeri kurşunlama ve haraç dahil bir çok suça karışan çetenin liderliğini yapan cezaevindeki İ.İ.'nin kendini kadın terzisi olarak tanıttığı öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri kurşunlama ve haraç şikayetleri üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, kadınları fuhşa zorlama, silahlı yağma, cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, silah ticareti gibi suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan ve kendini kadın terzisi olarak tanıtan İ.İ.’nin başında olduğu organize suç örgütü izlemeye alındı.

TERZİNİN ÇETESİNE ‘MAKAS’ OPERASYONU

Kentte, olayların yaşandığı bölgelerdeki yüzlerce iş yeri kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi. Görüntülerden şüpheliler tek tek tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle, Makas adı verilen operasyonda, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin’de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı.

30 KİLO UYUŞTURUCU, 12 TABANCA

Haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 21’i gözaltına alındı, 12 tabanca, 3 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 10’unun cezaevinde olduğu tespit edilirken, diğer kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ŞÜPHELİLERDEN 6’SI, HASTANEYE SİLAHLI SALDIRININ FAİLİ

Şüphelilerden 6sının Yenişehir ilçesinde 19 Haziran 2022de yaşanan ve restoranda başlayıp sokakta devam eden, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın faili olduğu belirlendi. Silahlı suç örgütünün bugüne kadar 50 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. (DHA)

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