Şanlıurfa’da dere yatakları genişletiliyor

Şanlıurfa'da 16 kişinin öldüğü sel felaketinin ardından kent merkezine akan dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışması başlatıldı. Selde kaybolan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları ise sürüyor.

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Şanlıurfa’da 14-15 Martta meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılırken, kent merkezinde taşan dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışmalarına başlanıldı.

5 kişinin sel sularında boğulduğu Abide Kavşağındaki alt geçidin dolmasına neden olan Cavsak Deresi’nin üstü kapalı olan bölümleri açılıp dere yatağı genişletiliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesindeki ekipler, kentte bulunan derelerde genişletme faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda temizlik çalışması da yürütüyor.

TIR ŞOFÖRÜNE ULAŞILAMADI

Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart’ta sele kapılarak kaybolan TIR şoförü Emin Ergün’ü arama çalışmaları da sürüyor. 100 kişilik ekiple çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların şebeke suyunun içilebileceğini belirterek, Kıymetli vatandaşlarımız, yapılan son analiz sonuçlarına göre merkez ilçelerimizdeki su değerleri selden önceki normal durumuna dönüşmüştür. Vatandaşlarımız, sularını içme suyu olarak kullanabilir paylaşımı yaptı. (DHA)

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