Suriyeli gruplar birbirine girdi: 2 ölü
Kayseri'de Suriyeli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.A. ve A.A. tabancayla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A. ve A.A’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. (AA)