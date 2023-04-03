Takla atan off-road aracının camından fırladı
Artvin'in Borçka ilçesinde Serdar Merttürk'ün kullandığı ve karla kaplı yamaca tırmanmaya çalışan off-road aracı takla attı. Sürücüsü Merttürk kazayı hafif yaralarla atlatırken yanındaki bulunan İnanç Tatar ise camdan fırladı. Tatar kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, dün ilçenin İbrikli köyünde meydana geldi. Off-road tutkunu Serdar Merttürk’ün karla kaplı ormanda, yamaç tırmanışı yaparken kontrolünü yitirdiği cip takla attı.
Kazada, sürücü Mertürk hafif yaralanırken, yanındaki İnanç Tatar ise camdan fırladı. Tatar yara almazken, Merttürk ise hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza, diğer off-road tutkunları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntüde taklalar atan cipin ön camından fırlayan İnanç Tatarın yuvarlanarak aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu, ‘yavaş yavaş’ diyerek bağıran çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü. (DHA)