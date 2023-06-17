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Tarım arazisi alev alev yandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Tarım arazisi alev alev yandı

Kırsal Çınarlı Mahallesi Yeniyurt mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının çıktığı bölgeye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri, 2 arazöz, 4 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ile 30 yangın söndürme personeli sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgeye ulaşan ekiplerce yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. (AA)

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