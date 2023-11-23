TEM bağlantı yolunda otomobil yandı

Bayrampaşa, TEM bağlantı yolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yolda bir süre trafik oluştu.

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Yangın, saat 00.00 sıralarında TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki otomobilde çıktı.

Aksaray istikametine seyir halinde bulunan otomobil, iddiaya göre arıza yaptıktan kısa bir süre sonra alev alarak yanmaya başladı.

Yangınla birlikte otomobili terk eden 2 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre söndürdü. Yangın nedeniyle yolda bir süre trafik oluştu.

“KINA GECESİ PROGRAMINDAN GELİYORLARDI”

Olayı haber alarak gelen sürücünün babası Nuri Bayraktar, “Çocuklar, kına gecesi programı vardı; oradan gelirken araba bir teklemiş. Sağa çekmişler, araba alev almış. Çıkmışlar sonra. Bilgimiz bu yönde. Yaralı yok, kimsede bir şey yok. Araçta iki kişi vardı. Kızım beni aradı. İş yerim yakındı, geldim bende. Zaten itfaiye de buradaydı. Onlar ihbarı beklemeden gelmişler, müdahale etmişler. Çok şükür bir şey olmadı. Aracın bakımını yeni yaptırmıştık, muayeneye gitmiştik dün. Yani bir sıkıntısı yoktu” dedi. (DHA)