Tepki çeken taksiciye trafikten men cezası
İstanbul'da yolda turist görünce müşterisini indiren taksiciye trafikten men cezası verildi.
İstanbul Bakırköy’de yaşanan olayda, bir taksi sürücüsü, aracına binen vatandaşları yoldaki turisti görünce indirmişti. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Olayın ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, sürücüyü yakaladı.
Sürücüye, “Çalışma ruhsatı kapalı olduğu halde yolcu taşımak”tan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. Ayrıca, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.