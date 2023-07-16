Abone Ol

TIR’la kamyonet çarpıştı, baba-oğul hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada Veysi Bilgiç (60) ile oğlu Hamit Bilgiç (34) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
TIR’la kamyonet çarpıştı, baba-oğul hayatını kaybetti

Mardin’de gerçekleşen kaza, gece saatlerinde Midyat- İdil kara yolu Yayvantepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 AAT 061 plakalı TIR ile Veysi Bilgiç idaresindeki 01 AT 224 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücü Bilgiç hayatını kaybetti, araçtaki oğlu Hamit Bilgiç ile TIR şoförü yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bilgiç, kurtarılamadı. TIR şoförünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİlginizi ÇekebilirTIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıSakarya'daki kazada acı tesedüfİlginizi ÇekebilirSakarya'daki kazada acı tesedüf

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam